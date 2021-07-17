«Единая Россия» запустила портал для сбора предложений в свою предвыборную программу

«Единая Россия» запустила портал, через который любой гражданин может направить свои предложения в предвыборную программу, с которой партия пойдет на выборы в Государственную думу в сентябре текущего года. Об этом сообщила пресс-служба партии, передает ТАСС.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, портал поможет ознакомиться с мнениями россиян, что позволит в дальнейшем расставить приоритеты работы ЕР. Он отметил, что это удобный и эффективный инструмент прямого диалога.

Внести свои предложения на сайт NP.ER.RU граждане смогут двумя способами. Первый — проголосовать за предложения в одном из девяти разделов. Второй способ — направить свои предложения через специальную форму, рассказали в пресс-службе. Также можно заполнить анкету оффлайн — в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

Единороссы также проводят в каждом субъекте Российской Федерации экспертные обсуждения по ключевым разделам своей программы с участием представителей научного сообщества и других экспертов.

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее эксперты подсчитали, сколько мандатов получат партии на выборах в Госдуму.