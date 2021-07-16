Меркель и Байден выпустили совместную декларацию

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам переговоров в Белом доме выпустили совместную декларацию по вопросам раздела мира на сферы влияния и безопасности в Европе. Декларация опубликована на сайте Белого Дома.

«Будучи странами, чья экономика зависит от свободного транзита товаров по всему миру, мы подтверждаем критическую важность свободы навигации и полетов, а также другого свободного использования моря в соответствии с международным правом. Достичь этого результата невозможно в мире, разделенном на сферы влияния, и мы будем противостоять попыткам их создания путем территориальной аннексии, установления контроля над цифровой инфраструктурой, транснациональных репрессий или использования энергетических потоков в качестве оружия», — указано в декларации.

В отношении безопасности в Европе, лидеры Германии и США отметили ключевую роль НАТО.

«Спустя более трех десятилетий после воссоединения Германии мы продолжим без устали работать над тем, чтобы Европа была единой, свободной и мирной. Если внешние силы будут создавать барьеры для реализации этого видения, мы объединимся, чтобы вместе укрепить нашу оборону, повысить стойкость и усилить солидарность. НАТО останется краеугольным камнем этих усилий, и наша приверженность пятой статье нерушима», — указано в декларации.

Пятая статья Устава НАТО указывает на принцип коллективной обороны, принятый в альянсе — если нападение на одного из членов НАТО считается нападением на весь союз в целом.

Ранее Байден объяснил бессмысленность введения санкций против «Северного потока — 2».