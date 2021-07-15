Американскую НПО «Проект Медиа» признали нежелательной в России

Генпрокуратура России объявила, что признала нежелательной деятельность на территории страны американской неправительственной организации (НПО) «Проект Медиа», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«В Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект медиа») (США)», — сказано в сообщении.

Ранее в июне Минюст России включил в реестр нежелательных организаций такие немецкие НПО, как «Форум русскоязычных европейцев», «Центр либеральной современности», а также организацию «Немецко-русский обмен». Позже в список попала американская образовательная НПО Bard College.

Российская Генпрокуратура посчитала, что деятельность четырех вышеперечисленных НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».