Депутат Рады назвал статью Путина «сильной»

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко назвал «сильной» статью президента России Владимира Путина «О единстве украинского и русского народов», а также выразил согласие с главой государства по вопросу о внешнем управлении Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очень сильная смысловая статья со стороны Кремля. Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси. Есть и видение будущего», — сказал он.

Также депутат согласился с тем, что конфликт на Украине углубится «вплоть до военной фазы, если продолжится внешнее управление и антирусская идеология».

По мнению Шевченко, Украине необходимо возвращать свою субъектность, освободившись от диктатуры запада, иначе государство «разорвут».

«Уже сейчас понятно, что без изменения политического курса нам не обойтись. И Белоруссия, как никто, нам нужна в примирении нас как внутри Украины, так и с Россией», — отметил депутат.

По его словам, в стране нужно менять политику в отношении собственных граждан, не согласных с националистами и американистами, а также политику в отношении России и Белоруссии.

«Ведь это наши братские народы», — подчеркнул депутат.

Он также выразил мнение, что украинской стороне необходимо «проснуться от этого пьяного угара».

«Пора идти на диалог, делать прагматичные поступки и научиться держать слово. Прежде всего перед своими людьми», — добавил он.

Ранее Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.