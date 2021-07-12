Пушков оценил идею Зеленского привлечь США к урегулированию в Донбассе

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь США к урегулированию ситуации в Донбассе.

«Зеленский хочет привлечь США, поскольку уверен, что Вашингтон будет играть на его стороне», — написал Пушков.

Ранее украинский лидер заявил, что привлечение американского президента Джо Байдена к «нормандскому формату» пока не обсуждалось, но он бы хотел, чтобы Вашингтон помогал Киеву в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации территорий.

До этого Зеленский допускал создание еще одного формата по урегулированию ситуации в Донбассе, который работал бы параллельно с «нормандским». По его словам, в предыдущем составе (Германия, Россия, Украина и Франция) «идет пробуксовка», поэтому необходимо, чтобы к переговорам присоединились другие участники.

Подобные идеи звучали и от Луганской и Донецкой народных республик. 5 июля они предложили провести встречу в нормандском формате с участием Германии, России, Франции, Украины на уровне политдиректоров с представителями республик Донбасса, а также США. В ЛНР и ДНР уверены, то подобные переговоры позволили бы донести Вашингтону достоверную информацию о происходящем на территории Донбасса.