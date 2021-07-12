Совет ЕС рассмотрит новые санкции против Минска из-за потока мигрантов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции заявил, что совет готов рассмотреть новые санкции против Минска в ответ на усиление миграционного потока через территорию Белоруссии в Литву и Польшу. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы призываем власти Белоруссии выполнять свои обязательства, контролировать миграционные потоки, документы авиапассажиров. Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления», — отметил он.

По его мнению, в ЕС также могут рассмотреть дополнительные экономические меры в отношении Белоруссии.

Боррель подчеркнул, что сообщество фиксирует рост миграционного потока из стран Азии и Африки через территорию Белоруссии не только в Литву, но и в Польшу.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, обвинив Минск в доставке мигрантов в балтийскую республику.

С начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигрантов из Азии, въехавших в республику через границу с Белоруссией. Это в 20 раз больше по сравнению с показателями прошлых лет. Евросоюз объявил, что направит дополнительные силы в Литву для усиления контроля над границей страны с Белоруссией.