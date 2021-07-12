Лавров назвал визит Керри в Москву позитивным сигналом

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри, сообщает ТАСС.

В ходе встречи российский министр указал на то, что считает визит американского представителя «весьма и весьма своевременным».

«Считаю также ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженности и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», — подчеркнул Лавров, добавляя, что это соответствует духу саммита Россия-США, который прошел в Женеве.

Глава МИД России также сообщил, что американский дипломат в Москве проведет «насыщенные переговоры» с представителями президента по вопросам изменения климата и устойчивого развития, а также в правительстве России.

До этого помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркивал, что США готовы сотрудничать с Россией по ряду вопросов. В частности, по Сирии и Арктике.

Российская сторона, в свою очередь, заявляла о том, что у обеих стран есть целый ряд фундаментальных тем, сотрудничество в которых может представлять взаимный интерес.