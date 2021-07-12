Путин: Киеву не нужен Донбасс

Властям Украины не нужен Донбасс, о чем говорит их политика в отношении этой территории. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «анти-Россия», — объясняет свою мысль Путин.

Российский лидер пояснил, что подобная риторика может держаться «только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага» под протекторатом и контролем западных стран.

«Это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, мили­таризация страны. Наряду с этим – не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное «освоение» территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО», — подчеркивает Путин.

Подтверждает это, пишет он, и то, что закон о «коренных народах» принимался «под прикрытием масштабных натовских учений» на Украине.

Ранее Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины — формулировки не предполагают наличия в документе русского народа.