Талибан* призвал Россию снять санкции против движения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Представители делегации политического офиса движения «Талибан» (террористическая... Представители делегации политического офиса движения «Талибан» (террористическая...
Представители делегации политического офиса движения «Талибан» (террористическая...
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Представитель политофиса радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)»* в Дохе Сухейль Шахин призвал Россию снять санкции против движения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы просили их (российские власти — прим.) об исключении из санкционного списка (СБ ООН — прим.)», — сказал он.

Ранее глава «Талибана» Шахабуддин Делавар в ходе своего визита в Москву заявил, что санкции против талибов должны быть отменены, это было частью договоренности с США.

«Несмотря на то, что соглашение (с США от 2020 года) мы соблюдали, санкции против нашего движения не аннулированы, не выполнялись и другие положения», — сказал он.

8 июля боевики «Талибана» атаковали второй крупнейший город Афганистана — Кандагар, в результате нападения пострадало несколько мирных жителей. Власти Афганистана сообщали, что талибами контролируется более 80% территории Афганистана, включая города на границе с соседними государствами. Афганские правительственные войска в связи с этим начали планировать контрнаступление в северных районах страны