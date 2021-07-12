Талибан* призвал Россию снять санкции против движения

Представитель политофиса радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)»* в Дохе Сухейль Шахин призвал Россию снять санкции против движения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы просили их (российские власти — прим.) об исключении из санкционного списка (СБ ООН — прим.)», — сказал он.

Ранее глава «Талибана» Шахабуддин Делавар в ходе своего визита в Москву заявил, что санкции против талибов должны быть отменены, это было частью договоренности с США.

«Несмотря на то, что соглашение (с США от 2020 года) мы соблюдали, санкции против нашего движения не аннулированы, не выполнялись и другие положения», — сказал он.

8 июля боевики «Талибана» атаковали второй крупнейший город Афганистана — Кандагар, в результате нападения пострадало несколько мирных жителей. Власти Афганистана сообщали, что талибами контролируется более 80% территории Афганистана, включая города на границе с соседними государствами. Афганские правительственные войска в связи с этим начали планировать контрнаступление в северных районах страны