В МИД прокомментировали ситуацию с протестами на Кубе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и вокруг нее. Об этом сообщается на сайте МИД.

По ее словам, в России убеждены, что кубинские власти предпринимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в стране.

«Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на Острове», — сказала дипломат.

На Острове Свободы в воскресенье, 11 июля, начались акции протеста, в которых принимают участие тысячи людей. По данным местных СМИ, акции проходят в восьми крупных городах Кубы, в том числе в столице, Гаване.

Протестующие требуют «проведения свободных выборов» и решения социальных проблем, в первую очередь нехватки продовольствия. Отмечается, что участники протеста грабят государственные туристические магазины и выказывают неповиновение полиции.

В США ряд политиков кубинского происхождения призвали президента США Джо Байдена вмешаться в протесты на Кубе.

На фоне происходящего президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес призвал коммунистов выйти на улицы для предотвращения провокаций во время протестов против действующей власти.