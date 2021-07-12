В Кремле прокомментировали продление антироссийских санкций Евросоюзом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Евросоюза продлить антироссийские экономические санкции.
По его словам, инициатива Берлина и Парижа о проведении совместного саммита с Россией не была поддержана другими европейскими странами.
«Решение принято, в нем нет новизны. Пока нам приходится работать в сложных условиях», — сказал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что такие решения не открывают перспектив в нормализации отношений Москвы и Брюсселя.
Ранее Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2022 года. По словам источника, к такому решению пришли лидеры европейских стран на саммите, который прошел 24-25 июня.
До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что он и Еврокомиссия по просьбе Европейского Совета в ближайшие месяцы будут работать над новыми санкциями против России.