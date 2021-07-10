Тихановская рассказала о встрече с Зеленским

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, как в Литве встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание «Сегодня».

«Позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины», — сказала она.

По словам политика, она также встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кроме того, она поблагодарила Киев за то, что он принимает мигрирующих из Белоруссии противников режима президента республики Александра Лукашенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что объединение Польши, Литвы и Украины в формате «Люблинского треугольника» представляет собой альтернативу русскому миру.