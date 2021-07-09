Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити назвали имя заказчика

Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза американцы гаитянского происхождения заявили, что организатором покушения является некий иностранец по прозвищу «Майк». Об этом сообщает газета New York Times.

Задержанные Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что они были только переводчиками для напавших на Моиза. Их самих в момент покушения в доме не было.

Судья Клемент Ноэль, слушавший дело задержанных «переводчиков» сообщил, что Солаж и Венсан встретились с членами отряда, напавшего на резиденцию президента, чтобы спланировать покушение в отеле в Петионвиле, пригороде Порт-о-Пренса, столицы Гаити. На встрече говорилось о том, что основная цель состояла не в убийстве Моиза, а в его доставке в национальный дворец – официальную резиденцию президента Гаити.

Судья Ноэль также подчеркнул, что американцы были взяты под стражу сразу после перестрелки с полицией, в которой погибли двое колумбийцев.

Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения.

Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики Мартин Моиз перевезут на лечение в Майами.

Ранее сообщалось, что отставные колумбийские военные оказались причастны к убийству президента Гаити.