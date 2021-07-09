Совбез ООН принял совместную резолюцию России и США по Сирии

Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

Документ был подготовлен совместными усилиями представителей России, США, Ирландии и Норвегии.

«Сегодня мы присутствуем при историческом моменте — Россия и США впервые вместе представили резолюцию СБ ООН», — сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила удовлетворение тем, что «США и Россия смогли сплотиться, чтобы поддержать инициативу, которая в течение 12 месяцев позволит помогать сирийскому народу».

Благодаря резолюции будет продлена работа пункта единственного пропуска «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции на 12 месяцев. Это будет возможно при условии того, что генсек ООН спустя 6 месяцев представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриша рассказал, что неравномерность в распределении вакцин от COVID-19 в мире представляет опасность, так как вирус подвергается мутациям, из-за чего может становиться «более заразным и более смертоносным».