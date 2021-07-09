Индия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар выразил благодарность за помощь, оказанную Россией в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram.

«Глава МИД Индии передал особую благодарность за помощь России в борьбе с пандемией COVID-19. В Индии уже налажено производство российской вакцины «Спутник V». По словам господина Джайшанкара, 24 мая состоялся ее пробный выпуск. В ближайшее время в Индии готовы выйти на объем в 850 млн доз в год», — рассказал Слуцкий.

Он добавил, что в рамках встречи с главой МИД Индии обсуждался «широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также российско-индийского взаимодействия на ключевых международных площадках».

Ранее Субраманиям Джайшанкар на выступлении в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений имени Примакова заявил, что польза от российской вакцины «Спутник V» не ограничивается только здравоохранением.