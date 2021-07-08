Пресс-секретарем Зеленского станет телеведущий

Новым пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского станет ведущий телеканала «Украина 24» Сергей Никифоров. Об этом сообщает местное издание «Общественное» со ссылкой на слова гендиректора директората по информационной политике офиса главы страны Ирина Победоносцева.

«Он будет назначен в ближайшее время, сегодня — завтра, указом президента», — сказала она.

По ее словам, бывший телеведущий уже вливается в рабочий процесс. В частности, он сопровождал украинского президента во время визита в Литву.

Никифорову 34 года. Он окончил факультет журналистики Киевского национального университета, после чего работал корреспондентом на украинском телевидении. Также он имеет опыт работы на канале Euronews. Последним местом его работы был телеканал «Украина 24», где он вел утреннее шоу.

В конце апреля сообщалось, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала заявление об увольнении. Она заняла эту должность 3 июля 2019 года. В офисе главы государства рассказали, что она продолжит работать в администрации, однако на другом направлении.