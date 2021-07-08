В Кремле заявили, что постоянно чувствуют на себе попытки сдерживания со стороны Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва постоянно ощущает на себе попытки сдерживания со стороны стран Запада.

Представитель Кремля напомнил, что представители европейских стран, США и НАТО не раз говорили о том, что их линия на сдерживание России является абсолютной константой в их внешней политике.

«Разумеется, при такой линии для них, что называется, все средства хороши, мы отдаем себе отчет, розовые очки не носим и, безусловно, вот эти попытки сдерживания мы постоянно чувствуем на себе», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, фиксируются ли попытки повлиять на ситуацию в России со стороны Запада и насколько они серьезные.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в преддверии выборов в Госдумы возможны новые попытки западных стран расшатать ситуацию в стране.