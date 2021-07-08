Премьер Эстонии пообещала зеркальный ответ на высылку консула из России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала дать симметричный ответ на высылку консула Марта Лятте из России. Об этом сообщает ТАСС.

«В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает [дипломатического работника], то со второй стороны следует симметричный ответ», — напомнила она.

Каллас добавила, что у Таллина в планах сделать аналогичный шаг.

6 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Марта Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала произошедшее провокацией.

Российское внешнеполитическое ведомство обязало консула покинуть Россию в течение двух дней.

Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».