Премьер Эстонии пообещала зеркальный ответ на высылку консула из России
Катерина Медведева
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала дать симметричный ответ на высылку консула Марта Лятте из России. Об этом сообщает ТАСС.
«В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает [дипломатического работника], то со второй стороны следует симметричный ответ», — напомнила она.
Каллас добавила, что у Таллина в планах сделать аналогичный шаг.
6 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Марта Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала произошедшее провокацией.
Российское внешнеполитическое ведомство обязало консула покинуть Россию в течение двух дней.
Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».
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