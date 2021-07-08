В Южной Корее прокомментировали похудение Ким Чен Ына

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Ким Чен Ын Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
KCNA via Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын похудел почти на 20 кг, но у него нет серьезных проблем со здоровьем, влияющих на его правление, заявил южнокорейский депутат Ким Бен Ки после консультаций с разведкой. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если есть какие-то отклонения в его здоровье, то должны быть признаки того, что лекарства ввозятся в клинику, которая отвечает за здоровье Кима, но этого не было обнаружено», — пояснил он

При этом депутат отметил, что северокорейский лидер по-прежнему проводит «многочасовые встречи», и в том, как он ходит, нет ничего необычного.

Ранее южнокорейские СМИ писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заметно похудел с тех пор, как в прошлый раз появлялся на публике.

Позже Гостелевидение КНДР признало, что Ким Чен Ын сильно сбросил вес.