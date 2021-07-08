Лавров назвал честью предложение Путина войти в список «Единой России»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что для него стало честью предложение президента Владимира Путина войти в общефедеральную часть федерального списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, МИД РФ тесно сотрудничает с парламентскими партиями, регулярно участвует в брифингах, слушаниях, пленарных заседаниях, заседаниях парламентских комитетов.

Также Лавров напомнил, что его ведомство подробно консультировало «Единую Россию» при работе над поправками к Конституции РФ, касающимися внешней политики страны.

Ранее сообщалось, что ЕР подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму.

Помимо Лаврова в пятерку общефедеральных кандидатов партии по предложению Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главврач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.