Посол Италии выразил надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ЕС

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано выразил надежду на скорое одобрение российского препарата «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Соответствующее заявление он сделал в интервью «Известиям».

«Что касается сертификации «Спутника V», то она производится на научно-медицинской основе Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Я надеюсь, что эта процедура завершится успешно и как можно скорее, и тогда вакцинированные «Спутником» граждане тоже смогут получить так называемый «зеленый» европейский паспорт», — сказал он.

По его словам, двустороннее признание вакцин невозможно, так как правила Евросоюза предполагают это только в случае чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день в Италии есть достаточное количество доступных вакцин, «а значит, нет и повода отступать от европейских правил», заключил посол.

С 28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с восемью государствами. Среди них Кипр, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Северная Македония и США.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».