Песков не стал комментировать расследование дела Ивана Сафронова

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналисты спросили о том, что в Кремле думают об отсутствии предоставленных ФСБ доказательств факта государственной измены Ивана Сафронова.

В ответ Песков подчеркнул, что Кремль не вмешивается в следственные действия.

«Дело резонансное. Мы не вмешиваемся в следственные действия. Сложность обуславливается закрытым характером (дела) и тяжестью обвинений. Мы не можем комментировать модальность и детали следствий», — подчеркнул Песков.

Бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали год назад, 7 июля 2020 года. Специалисты ФСБ заявили, что его задержали по подозрению в передаче информации о военно-техническом сотрудничестве спецслужбам одной из стран НАТО.

В декабре 2020 года Владимир Путин заявил, что обвинения Сафронову не имеют отношения к его предыдущей журналисткой деятельности. Преступления, которые инкриминируют задержанному относятся к периоду работы в «Роскосмосе».

При этом в госкорпорации отметили, что Сафронов поступил на работу только в мае 2020 года, за пару месяцев до задержания. Большую часть рабочего времени он проводил на дому, удаленно из-за пандемии коронавируса.

В конце июня Мосгорсуд продлил срок ареста Сафронову до 7 октября 2021 года.