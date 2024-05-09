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В Белом доме рассказали о помощи США Израилю

Белый дом: США помогают Израилю в охоте на лидеров ХАМАС

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Depositphotos

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США оказывают Израилю содействие в охоте на лидеров палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что американская сторона на постоянной основе помогает Иерусалиму в ликвидации лидеров ХАМАС, включая главу движения в секторе Газа Яхью Синуара.

Кирби добавил, что Вашингтон пытается уговорить израильскую сторону отказаться от вторжения в город Рафах на юге Газы в пользу альтернативных путей решения проблемы.

По его словам, США также продолжают добиваться сделки по прекращению огня на шесть недель во всем секторе Газа, включая Рафах.

До этого сенатор Берни Сандерс заявил, что предупреждение Джо Байдена об отказе поставлять оружие Израилю в случае старта операции в Рафахе стало «хорошим шагом вперед», однако призвал сделать «еще больше в будущем».

По его словам, Нетаньяху не должен получать ни цента, пока «ведет эту невероятно разрушительную войну». Сенатор порадовался, что глава государства начал двигаться в правильном направлении.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.

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