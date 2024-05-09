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В Китае назвали самую горячую точку конфликта на Украине

Asia Times: самой горячей точкой конфликта на Украине является Часов Яр

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Станислав Красильников/РИА Новости

Самые серьезные бои между российской и украинской армиями происходят вокруг Часова Яра. Об этом сообщает китайское издание Asia Times.

«Наиболее острая битва на данный момент разворачивается вокруг восточного города Часов Яр, расположенного всего в десяти километрах к западу от Артемовска», — отмечается в статье.

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдадут город, то это будет лишним доказательством того, что американская военная помощь не помогает Киеву противостоять натиску армии России, считает автор.

По его словам, было бы нереалистично ожидать, что Украина сразу вернет инициативу на поле боя после выделения конгрессом США пакета помощи. При этом вряд ли Вашингтон к текущему моменту еще не передал ВСУ значительную часть средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов. Вероятно, поставки были оперативными — «некоторых случаях в течение нескольких часов», указывается в публикации.

Автор считает, что Россия продолжает продвигаться вглубь Украины после выделения помощи от США из-за того, что ВСУ не могут распределить новые поставки на фоне чрезвычайного истощения запасов боевой техники. В связи с этим поражение Киева уже не просто кажется возможным, но даже все более вероятным, подчеркивается в статье.

Ранее на Западе заявили, что ВСУ заранее проиграли битву за Часов Яр.

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