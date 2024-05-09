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Илзе Лиепа подала в суд на бывшего мужа

«МК»: балерина Илзе Лиепа подала в суд на бывшего мужа Паулюса

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МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа подала в суд на бывшего мужа, бизнесмена Владислава Паулюса. Об этом сообщает mk.ru.

Подробности иска неизвестны. Он был подан в категории «иные, возникающие из семейных отношений». Как отмечает издание, их общая дочь Надежда участвует в процессе против отца. По данным mk.ru, иск пока не принят к рассмотрению, поэтому суть претензий не разглашается.

Это не первое судебное заседание Лиепы к бывшему мужу. В октябре 2015-го балерина рассказала, что подала иск на раздел имущества. Артистка судилась за дом на Рублево-Успенском шоссе и участок в 30 соток.

Лиепа и Паулюс развелись в 2013 году. Балерина жаловалась на «свинское» поведение экс-супруга. Она называла бизнесмена пьющим человеком.

«Я много лет следовала христианскому смирению. Я терпела больше того, чем можно, до того момента, как этот человек сделал мою жизнь невозможной. Я надеялась, что рождение ребенка поменяет его, но все получилось точно наоборот. Это законченный негодный человек со всеми вытекающими последствиями», — рассказывала танцовщица.

Ранее Лиепа прокомментировала лишение ее литовского гражданства.

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