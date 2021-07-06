Госдеп попросил Грузию наказать противников марша ЛГБТ

Глава пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс в своем Twitter призвал наказать противников марша сексуальных меньшинств в столице Грузии, Тбилиси.

«Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию», — написал Прайс.

Ранее в Тбилиси 50 журналистов пострадали на акции против марша ЛГБТ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов был отменен «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия». После отмены гей-парада на улицах Тбилиси начались массовые празднования.