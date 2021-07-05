В Госдуме оценили выпуск украинского телеканала с Крымом на карте России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал сообщение о том, что украинский телеканал «Дом» в заставке одного из выпусков проекта «Русский дневник» показал карту России с Крымом. Об этом сообщает RT.

Бальбек утверждает, что на Украине любое инакомыслие и несогласие с властью подвергается репрессиям.

«Страна, которая имела все шансы быть успешной и демократичной, стала диктаторской и безнадежной», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что в последние годы таких «ошибок» и «оговорок» на Украине становится все больше. Бальбек объяснил это тем, что несмотря на нежелание западных политиков публично признавать Крым частью России, у всех уже есть понимание фактической принадлежности полуострова.

Ранее стало известно, что украинский государственный телеканал «Дом», вещающий на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, а также российский Крым, уволил всю команду проекта «Русский дневник» за показ в эфире карты России с Крымом. На канале проводится служебная проверка.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.