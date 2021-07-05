Путин пообещал оказать поддержку Таджикистану в ситуации на границе с Афганистаном

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном пообещал оказать поддержку в связи с эскалацией на территории Афганистана вблизи границы с республикой. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — сказано в сообщении.

Кроме того, лидеры договорились о дальнейшем взаимном укреплении российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее генконсульство России в Мазари-Шарифе в Афганистане временно прекратило работу. Также спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Москва и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат оказывать Таджикистану помощь в обеспечении безопасности границы с Афганистаном в плановом режиме.