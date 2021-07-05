Памфилова назвала предстоящие выборы «невероятно сложными»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что предстоящие выборы будут «невероятно сложными», сообщает РИА «Новости».

Она пояснила, что эти выборы и их результаты заложат фундамент дальнейшего электорального цикла до 2024 года.

«Действительно, проводить мы их будем в невероятно неблагоприятной среде внешней, с учетом того, что многие назначили Россию своим если не врагом, то противником, и желание сорвать выборы, дискредитировать выборы, оно огромное, и негативный поток, направленный на это, давно формируется», — подчеркнула Памфилова.

Для того, «чтобы развенчивать те мифы, то вранье, которое есть, формировать здоровую информационную среду», важно формировать встречный информационный поток, считает председатель ЦИК.

Ранее ЦИК утвердил окончательный порядок выборов.

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.