Песков заявил, что провокацией с британским эсминцем стоят США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за провокацией с британским эсминцем у берегов Крыма стоят Соединенные Штаты.

По его мнению, российская разведка знает, кто принимал решение в ситуации с британским эсминцем.

«Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей — все-таки за океаном», — сказал представитель Кремля в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков добавил, что эсминец был «инструментом провокации», напомнив, что президент России Владимир Путин объяснял, что подобными действиями «прощупываются слабые места» в системе отслеживания целостности границы и в системе реагирования.

Ранее Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что нарушение российской границы британским эсминцем было очевидной провокацией, в которой участвовала как британская, так и американская сторона.

23 июня Британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.