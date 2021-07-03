Захарова заявила, что ЕС и НАТО на своих саммитах никогда не затрагивали судьбу Ассанжа

Лидеры стран Евросоюза и НАТО никогда не поднимали вопрос о судьбе основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время своих саммитов. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Слова российского дипломата прозвучали на фоне недавнего признания одним из свидетелей обвинения в даче ложных показаний по делу против Ассанжа.

«Срок его заключения, согласно британским законам, давно истек. Но кого это на Западе интересует, когда есть столько всего интересного к востоку от либерализма», — отметила Захарова.

Она также обратила внимание на то, что согласно информатору ФБР исландцу Сигурдуру Инги Тордарсону, который ранее и дал ложные показания, Ассанж не просил его «взломать исландское правительство», и информацией его снабжали «третьи лица».

«А что это за «третьи лица»? Журналисты газеты намекают: ФБР. Дело в том, что на сотрудника WikiLeaks Сигурдура Тордарсона в свое время было заведено несколько дел: обвинения в финансовых махинациях и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, — добавила Захарова

Ранее невеста Ассанжа Стелла Морис заявила, что они планируют пожениться в тюрьме.