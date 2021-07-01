Тимошенко заявила, что Украина потеряет 72% земель из-за нового закона

Украина потеряет 72% своей территории из-за закона о рынке земли, который вступил в силу 1 июля. Такое мнение высказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщает РИА «Новости».

«С землей позволено вести себя как вандалам — снимать верхний слой черноземов. Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют ее использование, запрещается любой экологический контроль. Это все вычеркнуто из земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить», — сказала Тимошенко.

Она полагает, что новый закон позволит банкам с иностранными инвестициями эксплуатировать сельскохозяйственные угодья страны, в то же время лишая фермеров права на их постоянное использование. Депутат подчеркнула, что закон нарушает минимум 22 статьи конституции.

Ранее Тимошенко назвала закон «расправой» над Украиной. Новые правила снимают мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Так, первые два года на покупку земли смогут претендовать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 га в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать юридические лица не более 10 тыс. га в одни руки.