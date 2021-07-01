Лукашенко считает санкции Запада попыткой «наложить лапу» на ресурсы Белоруссии и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада — попытки ликвидировать экономических соперников и «наложить лапу» на ресурсы Белоруссии и России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вместе с тем понятно, что все санкции - просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств», — сказал Лукашенко на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.

По его словам, страны подвергаются неприкрытому экономическому и политическому давлению, что не понадобилось бы сейчас, «если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года», то есть после президентских выборов в республике.

До этого Лукашенко призвал помнить слово «блицкриг».

По его словам, на реализацию «цветного блицкрига» были выделены огромные средства. Как отметил президент, за прошедший год Белоруссия испытала действие «самых современных технологий» гибридной войны.