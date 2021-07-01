Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры перед пленарным заседанием Форума регионов двух стран. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта», который входит в госкорпорацию «Ростех», Александр Михеев заявил, что компания готова наращивать сотрудничество с Белоруссией в разработке оружия и военной техники.

Руководитель компании отметил, что «Рособоронэкспорт» предлагает белорусским коллегам комплексные поставки российской военной продукции и средств для всех видов вооруженных сил.