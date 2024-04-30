Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили опасность поставляемых ВСУ ракет ATACMS для России

Член Совфеда Бондарев: ПВО РФ успешно отражает атаки американских ракет ATACMS

close
100%
Defense Ministry/Global Look Press

Средства ПВО России успешно отражают тактические ракеты ATACMS, которые Соединенные Штаты поставляют Киеву. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

«Для подразделений ПВО России данная ракета сложности не представляет. Наши ЗРС С-300 и ЗРС С-400 «Триумф» успешно борются с ракетами подобного типа. Войсковые ЗРК и ЗРС также поражают такие цели», — заявил он.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

30 апреля сообщалось, что Соединенные Штаты передали ВСУ дальнобойный вариант ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров, в этой связи ВСУ могут «дотянуться» до ряда российских городов.

В этот же день лидер запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ночь на 30 апреля Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS.

Ранее губернатор Сергей Аксенов предупредил о неразорвавшихся боеприпасах после атаки на Крым.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами