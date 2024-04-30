В Совфеде оценили опасность поставляемых ВСУ ракет ATACMS для России

Средства ПВО России успешно отражают тактические ракеты ATACMS, которые Соединенные Штаты поставляют Киеву. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

«Для подразделений ПВО России данная ракета сложности не представляет. Наши ЗРС С-300 и ЗРС С-400 «Триумф» успешно борются с ракетами подобного типа. Войсковые ЗРК и ЗРС также поражают такие цели», — заявил он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

30 апреля сообщалось, что Соединенные Штаты передали ВСУ дальнобойный вариант ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров, в этой связи ВСУ могут «дотянуться» до ряда российских городов.

В этот же день лидер запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ночь на 30 апреля Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS.

Ранее губернатор Сергей Аксенов предупредил о неразорвавшихся боеприпасах после атаки на Крым.