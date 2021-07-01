Зеленский ответил на слова Путина о едином народе

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление российского коллеги Владимира Путина, заявил, что русские и украинцы не являются одним народом. Об этом он рассказал в интервью изданию «Интерфакс-Украина».

«Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», — сказал глава государства.

По словам Зеленского, если бы две нации действительно были одним народом, «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».

30 июня президент Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что «украинцы и русские — это вообще один народ». А также пообещал, что напишет отдельную статью по поводу единства народов Украины и России.

«Прямая линия» с президентом России длилась 3 часа 42 минуты, за это время прозвучало 68 обращений. Основной блок вопросов, как и ожидалось, касался коронавируса COVID-19 и борьбы с последствиями пандемии.