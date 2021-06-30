Глава МИД Украины оценил слова Путина о едином украино-российском народе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что украинцы и русские — один народ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украинцы и русские — два разных народа, они могли бы жить в духе добрососедства, если бы не Россия», — заявил украинский дипломат.

Ранее во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин выразил мнение, что украинцы и русские — «вообще один народ».

Глава государства напомнил об исторических событиях и подчеркнул, что напишет аналитическую статью, где детально проанализирует этот вопрос.

Кроме того, российский лидер назвал нынешнее руководство Украины недружественным. Путин отметил, что он не считает недружественным украинский народ, однако считает таковыми власти Украины.