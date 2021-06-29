Боррель сообщил, что ЕС будет работать над новыми санкциями против РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что он и Еврокомиссия по просьбе Европейского Совета в ближайшие месяцы будут работать над новыми санкциями против России. Об этом пишет «Интерфакс».

«Европейский Совет пригласил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в то же время Брюссель будет прорабатывать варианты взаимодействия с Москвой в ряде сфер.

До этого лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай «будущей вредоносной деятельности» Москвы.

При этом лидеры стран блока заявили о готовности изучить форматы диалога с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, речь идет о вопросах охраны окружающей среды, климата и здравоохранения, а также об отдельных вопросах внешней политики и политики безопасности.