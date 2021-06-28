В ДНР оценили намерение Киева «забрать» купленную землю

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал заявление Киева о планах забирать украинскую землю, купленную жителями России, ДНР и ЛНР, продолжением деструктивной политики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украине важно открыть рынок земли, важно продать, потому что политики поставили ее в безвыходное положение. Сказать же, что граждане важны для этой страны, я никак не могу», — сказал Бидевка.

С 1 июля 2021 года на Украине отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший 18 лет. Согласно закону, первые 2 года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 га в одни руки. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц, которые на уровне с общинами смогут покупать не более 10 тыс. га в одни руки. При этом иностранцы не смогут купить землю на Украине до проведения всеукраинского референдума.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что Киев закроет россиянам доступ к рынку земли и будет отбирать участки в случае их покупки гражданами России.