Пушков предрек крах ЕС после слов Зеленского

Член Совфеда Алексей Пушков предрек крах Евросоюза после высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес кандидатов на пост канцлера ФРГ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее украинский лидер записал обращение к возможным преемникам канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором задал им вопрос о том, согласны ли они с тем, «что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины».

«Невозможно взять в толк, почему «европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины», как утверждает Зеленский. Европа веками жила без Украины — и обходилась. Затем, когда был создан ЕС, Украины по-прежнему не было — и это было самое успешное время для Евросоюза. Потом возникла Украина, и в Европе тоже не ощутили ее нехватки в ЕС», — написал Пушков.

По словам сенатора, впоследствии в Евросоюзе решили «оторвать Украину от России». Однако Брюссель, сделав это, получил не развивающуюся страну у своих границ, «а большую проблему в виде нахлебника» со множеством собственных внутренних проблем, указал он.

Пушков заявил, что Европе, у которой, как он считает, и так есть немало проблем, «надо осознать, что прием Украины станет не завершением «евро-проекта», а крупным шагом к его подрыву и разрушению».

«С чего вдруг европейский проект станет «полноценным», если его распространить на экономически и социально неполноценную Украину? Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, как паразит всегда стремится поселиться в способном прокормить его дееспособном организме», — заключил Пушков.