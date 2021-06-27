Захарова ответила на заявления Чехии по взрывам во Врбетице басней Крылова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявления правительства Чехии о версиях причин взрывов во Врбетице строками из басни публициста Ивана Крылова. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

Представитель дипмиссии привела заявление, из которого следует, что «премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что к инциденту во Врбетице причастны российские спецслужбы и другие версии не рассматриваются».

В другом сообщении утверждалось, что «президент Чехии Земан подтвердил, что рассматривает разные версии по поводу инцидента во Врбетице».

«Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука. Однажды Лебедь, Рак да Щука...», — написала Захарова.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Ранее президент Чехии назвал три версии взрывов во Врбетице. По словам Милоша Земана, надо установить вероятность того, что взрывы на военных складах во Врбетице произошли из-за неумелого обращения с хранившимися там боеприпасами.