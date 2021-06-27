На Украине ограбили американского дипломата

Сотрудницу посольства США на Украине обокрали в ресторане в Киеве, сообщает «Украина.ру» со ссылкой на полицию.

По данным издания, гражданка США Ейрин Захер рассказала, что неизвестные похитили из сумки кошелек с деньгами, мобильный телефон стоимостью порядка $900 (64,9 тыс. рублей) и личные документы — водительское удостоверение и дипломатическое удостоверение Соединенных Штатов.

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников. По факту случившегося начато уголовное производство. Виновным в Украине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, ограбивших ветерана в День Победы.