В Раде обвинили Зеленского в нарушении Конституции

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что президент Украины Владимира Зеленского проводит антиконституционную, антисоциальную и антинародную политику. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ОПЗЖ.

Представители партии отметили, что Конституция Украины находится в опасности. По ее словам, Зеленский, открыто злоупотребляющий своим служебным положением, игнорирует ее.

«Наша главная задача сегодня — защитить Конституцию Украины, отстоять принципы конституционности и верховенства права, не допустить внесения в основной закон изменений, лоббируемых преступной властью и устанавливающих диктатуру «зеленой» команды», — сказано в заявлении.

В нем также в качестве примера приведено нарушение статей Конституции, касающихся запрета цензуры. Речь идет, в частности, о блокировке таких телеканалов в стране, как «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Первый независимый».

Авторы обращения также указали на продвигаемую украинским лидером идею о возможности полного разрыва контактов с Донбассом путем строительства «некой стены». В партии считают, что это также противоречит Конституции.