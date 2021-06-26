МИД: Россия допускает участие США в «минских соглашениях»

Россия допускает участие США в «минских соглашениях», если Соединенные Штаты сумеют повлиять на Украину в рамках «Минск-2», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова.

«Я не знаю, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем. Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», — заявил Рябков.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, если Вашингтон сможет повлиять на Киев — вполне возможно допустить к участию в минском процессе.

«Я не обсуждаю никакие форматы. Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях. Здесь главное - позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», — уточнил Рябков.

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