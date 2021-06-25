В МИД России назвали страны Балтии «прокси-шлюзом» для влияния США на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Балтии превратились в промежуточное звено, своеобразные «прокси-шлюзы» для влияния США на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что посольство Соединенных Штатов в Эстонии «торжественно отчиталось о том, что Вашингтон и Таллин будут совместно способствовать развитию гражданского общества, свободе СМИ, кибербезопасности и торговле на Украине. Она отметила, что американская и эстонская стороны подписали совместный меморандум.

«В принципе, понятно, почему выбрана Эстония. Во-первых, Латвия занята заботой о Белоруссии. Во-вторых, видимо, нашим прибалтийским соседям приятно быть таким прокси-шлюзом для американского влияния на Украине», — написала Захарова.

По ее словам, целый ряд эстонских организаций запустят несколько проектов для украинского государства, половину стоимости которых оплатят эстонские налогоплательщики - «они же так давно мечтали инвестировать в Украину, не обольщаясь насчет дивидендов».

При этом, как заметила представитель внешнеполитического ведомства, «почему-то подписание меморандума особо не афишируется в эстонском медиапространстве».

«А еще интересно, как официальный Таллин сам полагает, все ли хорошо в Эстонии с развитием гражданского общества. Может, лучше деньги потратить на себя?, — задалась вопросом Захарова.

Она указала, что это государство входит в первую десятку стран мира с наибольшим числом «неграждан».

«По состоянию на 1 августа 2020 года – 69 тысяч человек, около 6% населения, подавляющая часть которых – российские соотечественники и их потомки», — уточнила дипломат.

Она также упомянула, что российские СМИ в Эстонии притесняются.

«Или, может быть, украинский вектор становится приоритетным в эстонской внешнеторговой политике? Цифры говорят о другом. Значит, все-таки прокси-шлюзы», — подытожила Захарова.