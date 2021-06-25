В МИД России назвали страны Балтии «прокси-шлюзом» для влияния США на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Балтии превратились в промежуточное звено, своеобразные «прокси-шлюзы» для влияния США на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что посольство Соединенных Штатов в Эстонии «торжественно отчиталось о том, что Вашингтон и Таллин будут совместно способствовать развитию гражданского общества, свободе СМИ, кибербезопасности и торговле на Украине. Она отметила, что американская и эстонская стороны подписали совместный меморандум.

«В принципе, понятно, почему выбрана Эстония. Во-первых, Латвия занята заботой о Белоруссии. Во-вторых, видимо, нашим прибалтийским соседям приятно быть таким прокси-шлюзом для американского влияния на Украине», — написала Захарова.

По ее словам, целый ряд эстонских организаций запустят несколько проектов для украинского государства, половину стоимости которых оплатят эстонские налогоплательщики - «они же так давно мечтали инвестировать в Украину, не обольщаясь насчет дивидендов».

При этом, как заметила представитель внешнеполитического ведомства, «почему-то подписание меморандума особо не афишируется в эстонском медиапространстве».

«А еще интересно, как официальный Таллин сам полагает, все ли хорошо в Эстонии с развитием гражданского общества. Может, лучше деньги потратить на себя?, — задалась вопросом Захарова.

Она указала, что это государство входит в первую десятку стран мира с наибольшим числом «неграждан».

«По состоянию на 1 августа 2020 года – 69 тысяч человек, около 6% населения, подавляющая часть которых – российские соотечественники и их потомки», — уточнила дипломат.

Она также упомянула, что российские СМИ в Эстонии притесняются.

«Или, может быть, украинский вектор становится приоритетным в эстонской внешнеторговой политике? Цифры говорят о другом. Значит, все-таки прокси-шлюзы», — подытожила Захарова.