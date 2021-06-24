Путин проведет совещание по подготовке к «Прямой линии»

Президент России Владимир Путин проведет отдельное совещание по подготовке к «Прямой линии». Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Да, планирует», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков рассказал, какие нововведения ожидаются на «Прямой линии» с Владимиром Путиным из-за пандемии коронавируса.

«Прямая линия» пройдет 30 июня в 12.00 мск.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.