Умер экс-президент Филиппин Бенигно Акино

Скончался экс-президент Филиппин Бенигно Акино. Об этом медиагруппе ABS-CBN сообщил член его семьи.

Бывшему главе государства был 61 год.

По данным издания, бывший политик был госпитализирован в одну из больниц Кесон-Сити. Он умер утром в четверг, 24 июня. Причина кончины неизвестна.

Согласно информации Manila Bulletin, Акино умер от сердечной недостаточности. Он боролся с раком легких и прошел диализ из-за болезни почек. Бывшему филиппинскому лидеру также сделали ангиопластику.

Акино являлся единственным сыном покойного сенатора Бенигно Акино-младшего и экс-лидера Филиппин Корасон Акино (с 1986 по 1992 год). Он находился на посту президента с 2010 по 2016 год. После окончания президентства он пропал из поля зрения общественности и в основном хранил молчание.

На этой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил людей, отказывающихся прививаться от коронавируса, что их могут задержать.