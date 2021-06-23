Москва не оставит без ответа введенные ЕС санкции против Белоруссии

Новый пакет санкций ЕС в отношении Белоруссии является вмешательством во внутренние дела и проявлением беззакония, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, цель ограничительных мер, которые вводятся против суверенного государства — намеренно «обрушить» уровень жизни простых граждан. Россия солидарна с белорусскими союзниками в неприятии новых незаконных западных санкций против Минска, отметила Захарова.

По словам дипломата, «действительно, как отмечается в комментарии МИД Республики Беларусь, это граничит с объявлением экономической войны».

«Про права человека здесь нечего говорить, здесь нет не то чтобы заботы, а нет понимания истинных прав человека», — считает Захарова.

Кроме того, Захарова заявила, что Россия не оставит без соразмерного ответа включение в новый пакет западных санкций против Белоруссии лиц с российским гражданством.

21 июня Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии, новые ограничительные меры затронули 86 физических и юридических лиц.