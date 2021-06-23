В Генштабе РФ заявили о неготовности США к диалогу на равных

США не готовы к равноправному диалогу с другими странами. Об этом заявил начальник главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков на IX Московской конференции по международной безопасности, сообщает газета «Известия».

«В доктринальных документах США закрепляются методы выстраивания отношений с другими странами с позиции силы», — сказал Костюков.

По его словам, в полной мере такой конфронтационный подход США демонстрирует в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который рассматривается Вашингтоном как арена соперничества великих держав. Он считает, что в этом регионе Америка создает подобную НАТО коалицию для того, чтобы противодействовать России и Китаю.

«США нацелены на установление контроля над этим регионом мира, где производится 60 процентов мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли», — заявил Костюков.

Адмирал отметил, что к настоящему моменту в Азиатско-Тихоокеанском регионе присутствует 400 тысяч американских военнослужащих, а также свыше 200 тысяч объектов ВС США, включая более 50 военных баз. Кроме того, сказал Костюков, в 2024 году Пентагон развернет в Южной и Юго-Восточной Азии оперативный флот, задачей которого станет противодействие Китаю.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует разместить в Тихом океане постоянную военно-морскую группу для противодействия Китаю. В Вашингтоне также уверены, что Пекин и Москва хотят контролировать ценные морские ресурсы за пределами своих вод.