Лукашенко призвал запомнить слово «блицкриг»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на церемонии 80-летия начала Великой Отечественной войны, призвал помнить слово «блицкриг».

«Блицкриг» — запомните на всякий случай это слово», — сказал он.

По его словам, на реализацию «цветного блицкрига» были выделены огромные средства. Как отметил президент, за прошедший год Белоруссия испытала действие «самых современных технологий» гибридной войны.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в Германии помнят ужасы Великой Отечественной войны.

По словам Меркель, миллионы германских семей ощущают страдания, которые преступления нацистского режима причинили жителям России, Украины, Белоруссии и других бывших советских республик.